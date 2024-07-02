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АТОР: Протесты в Турции не мешают отдыхать российским туристам
Стихийные стычки жителей Турции и мигрантов из Сирии никоим образом не отразились на отдыхе российских туристов, пишет АТОР.
На данный момент туроператорам не поступало никаких жалоб или звонков от туристов, которые отдыхают в Турции, относительно антисирийских протестов. Как уточнили в ассоциации туроператоров России, туристы не видят никаких протестующих, а сам факт протеста на их отдыхе не сказывается.
Также в АТОР добавили, что стычки по большей части происходят далеко от мест отдыха россиян. Так, наши туристы в основном отдыхают в провинции Анталья, а там зафиксировали лишь 1 небольшое выступление молодежи в нетуристическом районе города.
При этом туристов, путешествующих самостоятельно, эксперты просят быть осторожными. Особенно это касается тех, кто исследует нетуристические регионы востока и юго-востока Турции – именно в этих местах много беженцев из Сирии.
В АТОР заверили, что турецкие полицейские контролируют обстановку, однако самостоятельным туристам лучше все-таки избегать скоплений людей и районов митингов.
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