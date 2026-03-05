news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 марта 2026 17:36

АТОР передала туристическим властям Дубая список отелей, выселявших россиян

Читайте нас в
Телеграм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила туристическому руководству Дубая «черный список» отелей, которые выселяли россиян во время кризиса, вызванного отменой авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ассоциации.

Большинство путешественников в ОАЭ получили необходимое размещение, однако были зафиксированы случаи крайне некорректного поведения со стороны отдельных объектов.

«Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей», – отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом она подчеркнула, что сейчас обстановка с проживанием и отправкой граждан домой полностью контролируется. Туроператоры и авиаперевозчики наладили систему оперативного оповещения пассажиров о времени вылета.

#дубай #туристы #отели
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров