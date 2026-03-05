АТОР передала туристическим властям Дубая список отелей, выселявших россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила туристическому руководству Дубая «черный список» отелей, которые выселяли россиян во время кризиса, вызванного отменой авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ассоциации.

Большинство путешественников в ОАЭ получили необходимое размещение, однако были зафиксированы случаи крайне некорректного поведения со стороны отдельных объектов.

«Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей», – отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом она подчеркнула, что сейчас обстановка с проживанием и отправкой граждан домой полностью контролируется. Туроператоры и авиаперевозчики наладили систему оперативного оповещения пассажиров о времени вылета.