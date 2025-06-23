АТОР не ожидает роста числа поездок после отмены виз с Иорданией, Бахрейном и Мьянмой

Возможная отмена виз между Россией и такими странами, как Иордания, Бахрейн и Мьянма, не приведет к существенным изменениям в выездном туристическом потоке. Об этом сообщил Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с RT.

По его словам, для россиян эти направления уже фактически являются безвизовыми, поскольку в Иордании и Бахрейне визу можно оформить по прибытии, без предварительной подачи документов.

Мурадян отметил, что с точки зрения организации поездок ничего не изменится: возможная отмена виз станет лишь формальным шагом. Что касается Мьянмы, то в этом случае речь идёт об очередном продлении режима безвизового въезда для российских граждан на летний период.

Эксперт также подчеркнул, что наибольший эффект от отмены виз может быть связан с развитием въездного туризма, особенно со стороны Бахрейна. Он считает, что именно в этом направлении открывается наибольший потенциал.