АТОР: На восточном побережье Шри-Ланки низкий сезон, туристов мало

На Шри-Ланке возможны теракты против иностранцев на восточном побережье. Об этом предупредили местные власти. На данный момент туристов там мало и в целом в тех районах низкий сезон, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пока что в этом регионе все спокойно, но туристам все же рекомендуется не посещать его без сопровождения. Сейчас все туристы едут на южные и юго-западные курорты Шри-Ланки, говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Как сообщают власти Шри-Ланки, террористические атаки возможны в курортной зоне Аругам Бэй на восточном побережье острове. Посольство РФ в Шри-Ланке просит российских граждан быть осторожными и не посещать места массового скопления людей.

Причем, как доложили в туркомпаниях, на восточном побережье туристы спокойно отдыхают, в обычном режиме. Путевки в то направление тоже продаются без сбоев, пока ни одну путевку не аннулировали, добавили в ассоциации.