АТОР: Информация о «массовой» отмене прямых рейсов в Египет оказалась ложной

Информация о «массовой» отмене прямых рейсов в Египет – ложная. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), отталкиваясь от данных, которые предоставили туроператоры.

Напомним, до этого ряд СМИ писали, что туристов «массово» пересаживают с прямых рейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на рейсы со стыковкой (именно со стыковкой, предполагающей выгрузку пассажиров и багажа и длительное ожидание) в Анталье.

Также в АТОР добавили, что некоторые прямые рейсы Air Cairo в Египет, на которых летят туристы PEGAS Touristik и Coral Travel, временно заменены на перелеты через Анталью по техническим причинам. Однако техпосадка займет около одного часа, и пассажиры из самолета не выходят – их турагентства и туристы о таких особенностях проинформировали.

«В Анталье самолет находится около часа, пассажиры не выходят, багаж не выгружается. Агентства обо всех изменениях информированы заранее по тем почтовым адресам, которые они разместили в своих личных кабинетах. Если там же размещены корректные адреса туристов, то и потребители получили уведомления. Речи о системном изменении полетной программы нет», - говорится в сообщении Ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что обратно пассажиры возвращаются в том же порядке – с техпосадкой на турецком курорте.