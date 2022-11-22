Атомный ледокол «Якутия» под аплодисменты спустили на воду

Атомный ледокол «Якутия», строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спустили на воду. Кроме того, на ледоколе «Урал» торжественно подняли российский флаг. По видеосвязи участие в церемонии принимает Президент России Владимир Путин. Он поблагодарил всех специалистов, участвующих в создании высокотехнологичных судов.

«Оба ледокола были заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью масштабной серийной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, укреплению статуса России как великой арктической державы», – сказал Президент.

Ледокол «Якутия» спускали на воду под аплодисменты участников церемонии. Достраивать его будут на специальной набережной Балтийского завода.

Отметим, что это судно относится к новым универсальным атомным ледокола, которые строятся по заказу «Росатома» и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет создано пять судов, из них «Арктика» и «Сибирь» уже вошли в состав атомного флота России.