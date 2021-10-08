Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. По данным пресс-службы Тихоокеанского флота Штатов, серьезных травм среди членов экипажа нет, ядерная силовая установка не повреждена.

Как сообщает телеканал Fox News, ситуация произошла в Южно-Китайском море, при этом случившееся не было столкновением с другой субмариной. Повреждения USS Connecticut позволили ей вернуться в порт самостоятельно.

«Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки», — цитирует пресс-службу Тихоокеанского флота США ТАСС.

По информации портала USNI, из-за столкновения пострадали 11 членов экипажа, получивших повреждения средней и легкой степени тяжести.

Издание Military Times добавило, «топография местности на момент столкновения не указывала на наличие массива суши перед подлодкой». Нет подтверждения и тому, что происшествие могло нести враждебный характер.

Тем не менее позже телеканал CNN заявил, что инцидент произошел по причине на фоне ухудшения отношений США и Китая, так как подлодка участвовала в «демонстрации силы».