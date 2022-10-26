Атнинский театр привез театрализованные концерты в четыре города Кыргызстана

Атнинский татарский государственный драматический театр им. Габдуллы Тукая провел театрализованные концерты в городах Бишкек, Каракол, Джалал-Абад и Ош. Гастроли были организованы по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, рассказал на пресс-конференции директор театра Ленур Зайнуллин.

«По словам зрителей, наше выступление было первым татарским концертом в Караколе. В Джалал-Абаде татарский концерт в последний раз состоялся 17 лет назад, приезжали артисты из Башкортостана», — рассказал он.

Атнинский театр привез специально созданную концертную программу. Автор сценария и ведущая — заместитель театра по маркетингу, поэтесса Гелюса Батталова.

«Я изучила корни, происхождение татар в Кыргызстане. Это потомки очень благородных родов. Их предки были торговцами, купцами, которые связывали царскую Россию и Великий Шелковый путь», — рассказала она, добавив, что эта история вдохновила ее создать стихотворение, посвященное соплеменникам.

«На наш концерт пришли зрители разного возраста. И в каждом городе свой, особенный зритель. Везде очень тепло приняли. Подарили очень много цветов. Наверное, я за всю свою театральную карьеру столько цветов не получала», — призналась актриса Разиля Шарифуллина.

В каждом городе коллектив слушал слова благодарности от городских администраций, рассказали гости «Татар-информа».