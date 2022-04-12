Атнинская «Амазонка» и пустыни Африки: в Казани открылась выставка Михаила Медведева

Митхаил Захаров

Галерея современного искусства, филиал Музея ИЗО РТ, представила 29 фоторабот летописца КАМАЗа, фотокорреспондента ТАСС, заслуженного работника культуры России Михаила Медведева. Со дня смерти именитого фотографа, путешественника, публициста и автогонщика этой осенью исполнится пять лет.

В фонды Музея ИЗО Татарстана Михаил Медведев передал 283 отпечатанных фотографии, так что на выставке «Горизонт – бескраен!» представлена лишь десятая их часть. А за 72 года, легендарный фотограф, увлекшийся съемками ещё в 13 лет, сделал и вовсе несметное количество кадров.

«Из миллионов фотоснимков, о которых он рассказывал в своих интервью, к нам попало около двухсот. Наиболее яркими фотографиями Медведева для меня были снимки из его книги, посвященной 1000-летию Казани: женщины демонстрировали блюда татарской национальной кухни. Особенно приятно, что на нашей выставке представлены фотографии, на которых Михаил Медведев запечатлел природу Татарстана, где нашел для себя и открыл и всем нам “Амазонку“ в Актанышском районе республики», - подчеркнула на вернисаже куратор выставки, заведующая Галереей современного искусства Алия Якупова.

Фото: Михаил Захаров

Получил несколько премий татарстанского и всероссийского значения. Уроженец Ворошиловграда (ныне Луганска) Украинской ССР,

Татарстан, к слову, не родина фотографа, сюда он приехал в 1974 году - Медведеву было поручено создавать летопись строительства и работы КАМАЗа. А родился он в Украинской ССР, в Ворошиловграде, сейчас он называется Луганск. Закончил Московский государственный институт культуры по специальности «режиссура», затем работал на телевидении, где создал 14 телевизионных и 15 кинофильмов. На КАМАЗе Медведев был кинооператором кинофотолаборатории управления главного конструктора будущего автогиганта, а с 1985 года – кинооператором редакции газеты «Рабочий КамАЗа». Он около 40 раз сопровождал команду автогиганта в знаменитом ралли «Париж — Дакар». Часть фотоснимков из этих поездок также представлена в Галерее современного искусства.

«КАМАЗ строила вся страна, туда съехались со всего Союза. Это была мощная фотографическая практика. Но он там был не единственный фотограф, их было много, они там между тобой конкурировали, общались. На этом фоне Михаил, конечно, выделялся: его здоровое чистолюбие, с которым он пытался сделать самого себя, вытащить как можно выше и ярче. Михаил поставил для себя задачу быть фотографом покруче, чем уровня республики. В 1986 году его мечта сбылась – его взяли фотографом в ТАСС. Он стал фотографом Волжского региона, приехал в Казань», - поделился воспоминаниями об авторе выставки известный казанский фотограф Фарит Губаев.

Фото: Михаил Захаров

Мировую известность Михаилу Медведеву принес снимок Президента России Владимира Путина, ставшего участником национальной игры «Катык» во время визита в Татарстан в 2000 году. Этого снимка, увы, нет на выставке – он не принадлежит Музею ИЗО РТ. Зато есть снимки горных вершин, ведь побывал Михаил Медведев от Северного полюса до экватора, от Америки до Китая (в Галерее современного искусства выставка Медведева «Горизонт – бескраен!» соседствует с фотовыставкой молодого автора, экстремального фотографа, некогда также репортера ТАСС Ольги Мичи, рассказывающей об уязвимых малочисленных народах планеты и эволюции маски в истории человеческих цивилизаций).

«Мы познакомились, наверное, в начале 90-х годов, когда Михаил вернулся из Челнов уже фотографом ТАСС. Я обратил внимание, насколько он человек энергичный, яркий и открытый для общения. Сегодняшняя выставка широкая, масштабная. Человек с широкой душой снимал для России: мы видим пространство России (СССР в то время), видим патриотизм - это завораживает, потому что здесь уловима московская школа агентства ТАСС. Приятно, что фотографии сохранились. Михаил Медведев очень любил скорость и был человек очень экстремальный. Он участвовал в ралли «Париж – Дакар», есть очень известная фотография, которой нет на этой выставке, где КАМАЗ отрывается четырьмя колесами и будто летит. Она была отпечатана на многих календарях», - с ностальгией рассказал председатель Союза фотографов РТ Рамиль Гали.

Участниками вернисажа стали ученики школ фотографии, блогеры, желающие освоить фотомастерство и приемы классической школы фотографии. Открытие выставки фотоэталона Михаила Медведева стало для них и эстетическим мероприятием, и практическим заданием отработки навыков.

Выставка «Горизонт – бескраен!» будет принимать посетителей в Галерее современного искусства до 1 мая.