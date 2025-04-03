Атмосферный воздух в норме: НКНХ подвел итоги экомониторинга за I квартал 2025 года

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Контроль за состоянием атмосферного воздуха в пределах и на границах санитарно-защитной зоны промышленной зоны воздуха ведется круглосуточно. Всего за три месяца текущего года на территории нижнекамского предприятия СИБУРа выполнено 356000 измерений .

Итоги экологического мониторинга в первом квартале 2025г. показали полное соответствие установленным нормам. Превышений ПДК по контролируемым веществам по итогам 1 квартала 2025 года не выявлено. Это подтвердили исследования, как собственной лаборатории ПАО «Нижнекамскнефтехим», так и независимой лаборатории «АЛ «Экомониторинг».

Замеры ведутся регулярно согласно плану контроля, особое внимание уделяется в период останова и пуска производств, и при наступлении неблагоприятных метеоусловий. Экосрез осуществляется по графику на 12 точках контроля по 19 ключевым показателям с помощью передвижного поста системы мониторинга и 5 стационарных постов, установленных по периметру «Нижнекамскнефтехима». Они работают в автоматическом режиме, анализ проводится каждые 20 минут. В ходе мониторинга определялось содержание веществ, образующихся в результате деятельности предприятия. Перечень замеряемых веществ и точки контроля определяются нормативно-разрешительной документацией и проектами санитарно-защитных зон.

Данные со стационарных постов и передвижного экологического поста в непрерывном режиме передаются в систему экологического мониторинга (СЭМОС) и отправляются в режиме реального времени в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в надзорные органы. В 2024 году было передано более 1,64 миллиона результатов анализов атмосферного воздуха. Все данные показывают, что воздух в санитарно-защитной зоне предприятия соответствует нормам, без превышений предельно допустимых концентраций.

В открытом доступе результаты мониторинга публикуются также на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» в разделе «Экомониторинг».

В этом году планируется установка двух новых автоматических постов контроля на границе санитарно-защитной зоны п. Прости и при въезде в Нижнекамск со стороны проспекта Вахитова.

фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»