Атмосферный фронт принесет в Татарстан сильные дожди, туман и ветер до 15 м/с

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 7 ноября, в Татарстане из-за активного фронтального раздела северного циклона с центром над Белым морем произойдет ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой днем будет облачным. В утренние и дневные часы по всей республике будут идти дожди, местами (но не в Казани) сильные. В отдельных районах опустится туман (в столице РТ — лишь утром).

Юго-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. Кое-где (не на территории Казани) он будет усиливаться порывами до 15 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха в светлое время суток по Татарстану составит от 5 до 10 градусов тепла (в столице республики — от +6 до +8 градусов).

Как сообщал ранее «Татар-информ» со ссылкой на данные метеорологов, в Татарстане прогнозируются дожди и похолодание до нуля градусов к выходным.