Атмосферный фронт принесет в Татарстан похолодание

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 9 сентября, холодный атмосферный фронт принесет в Татарстан понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Холодный фронт проследует через республику в ночь на вторник. Местами в темное время суток пройдут небольшие дожди, днем вероятность осадков невелика. В ночные часы температура воздуха составит от 6 до 11 градусов выше нуля, в дневные вслед за фронтом на территорию региона опустится более холодный воздух северных широт. В результате столбики термометров не поднимутся выше +14, +19 градусов. Также в светлое время суток прогнозируется свежий северный и северо-восточный ветер порывами до 14 м/с.

В среду, 10 сентября, из-за повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. При прояснениях ночью похолодает до 4–9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +16, +21 градуса.

В четверг, 11 сентября, через республику пройдет очередной атмосферный фронт с небольшими дождями. Ночь выдастся облачной и чуть более теплой – от 6 до 11 градусов выше нуля. День вновь окажется прохладным – от 14 до 19 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, субботу и воскресенье в Татарстане ожидается антициклональная погода. Существенных осадков не прогнозируется. По ночам воздух будет выхолаживаться до +3, +8 градусов. Днем 12 сентября воздух прогреется до +13, +18 градусов, а выходные будут чуть более теплыми – от +15 до +20 градусов.

В целом среднесуточные температуры будут близки к норме, заключили в Гидрометцентре РТ.