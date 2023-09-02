«Атмосфера детства»: казанцы отметили День знаний концертом ВИА «Волга-Волга»

В День знаний на летней площадке Национального музея Татарстана отгремел благотворительный концерт известного казанского вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга».

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Событие было приурочено к первому дню учебного года, поэтому неудивительно, что среди гостей преобладали семейные пары с детьми. Перед началом концерта многие из детей занимались активными играми на площадке уютного дворика Нацмузея.

Веселая атмосфера беззаботного детства словно передалась и взрослым. Поэтому, несмотря на задержку артистов, первая (и легендарная) песня «Белые розы» была горячо встречена зрителями. Многие начали подтягиваться поближе к сцене.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Вас приветствует „Золотая Орда” советской эстрады. Мы приготовили для вас программу из золотых хитов, уверены, многие из них вам хорошо знакомы. С большим удовольствием для вас поет и пляшет ансамбль „Волга-Волга”», — поприветствовал зрителей художественный руководитель и солист коллектива Антон Салакаев.

После этого музыканты вместе со зрителями решили проводить солнечное лето песней «Тополиный пух». При этом исполнение песни получилось необычным: помимо всем знакомых музыкальных инструментов, таких как гитара и барабаны, прозвучал баян, который взял в руки солист. На нем же он исполнил знакомую многим композицию «Фантазер» и авторскую песню о добре и дружбе «Журавлики».

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Лиричная тональность музыки несколько сменила настрой разгоряченной публики. Одни медленно двигались в такт звукам, тогда как другие пары закружились в импровизированном вальсе. Не забыли в этот день и о виновниках музыкального вечера.

«Сегодня наши дети слушают самые разнообразные музыкальные направления: поп, джаз, хип-хоп, блюз, электронную музыку и даже рок. Но давайте всё же не забывать о классике. Уверен: следующие песни знают все, от самых маленьких до старшеньких», — заметил Салакаев.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Коллектив исполнил «Если с другом вышел в путь» и «В синем море, в белой пене». Далее концертную программу разнообразили легендарные волжские авторские хиты и каверы, в том числе «Знаешь ли ты», татарская плясовая, «И снова седая ночь» и другие.

«Первый день осени встретили как надо! Мы с супругой и детьми получили неимоверное удовольствие. Особенно приятен тот факт, что провели время не только с удовольствием, но и с пользой, поскольку концерт является благотворительным», — поделился впечатлениями один из зрителей — Андрей Михайлов.

Вырученные средства организаторы концерта передадут в школу при Детской республиканской клинической больнице.