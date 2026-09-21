Атлеты из Сургутского района устроили силовую дуэль в тяге 20-тонного «КамАЗа»

Сильнейшие атлеты Сургутского района Ханты-Мансийский округа Александр Шпанов и Эмиль Валеев провели силовую дуэль, померявшись силами в тяге 20-тонного «КамАЗа». Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

По словам атлета, выступающего в силовом экстриме, руководителя АНО «Стальной медведь» Александра Шпанова из Солнечного, при организации мини-турнира ему хотелось удивить зрителя чем-то необычным.

Видео: «Вестник Сургутского района»

Он отметил, что они решили провести силовую дуэль между ним, учителем, и его учеником Эмилем Валеевым. Тяга крупногабаритной техники – не первый его опыт: в сентябре этого года он смог протащить фуру весом восемь тонн. Если для него это очередная галочка, то для его воспитанника – дебютное выступление. Шпанов добавил, что у Эмиля большое преимущество – молодость, у него самого – опыт, и предложил посмотреть, кто выиграет.

Как отметил молодой спортсмен из Федоровского Эмиль Валеев, он тщательно готовился к экстремальному выступлению. По его словам, подготовка поменялась в плане тренировок, добавили новые элементы, чтобы имитировать тяжелый транспорт. Перед самим выступлением он дал себе возможность отдохнуть. Присутствует легкое волнение, самое долгое – это ожидание, подчеркнул силач.

Перед проверкой, кто же сильнее – ученик или учитель, спортсмены устроили, по их словам, легкий разогрев – тренировку с ударами специальной штангой по блоку.

Первым основным упражнением стал «трек пулл». По очереди спортсмены тянули за собой КамАЗ весом 20 тонн на расстояние 30 метров. Эмиль Валеев справился с этой задачей за 53 секунды, а Александр Шпанов обошел ученика на четыре секунды.

Второе испытание называлось «арм овер арм», или в переводе «рука поверх руки». В нем атлеты тащили грузовик весом 12 тонн руками, упираясь в огромную покрышку. Эмиль Валеев преодолел дистанцию за минуту 15 секунд, а Александр Шпанов – за минуту и пять секунд.