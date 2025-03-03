Атласов о встрече Минниханова и Путина: В Татарстане вопросы экологии - в приоритете

Вопрос экологической безопасности является одним из приоритетных для Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом «Татар-информу» сообщил член Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Николай Атласов, комментируя итоги встречи главы республики с Президентом России Владимиром Путиным.

«При растущем промпроизводстве риски экологического воздействия увеличиваются. По этой причине он (Раис Татарстана) большое внимание уделяет теме модернизации производства, в том числе в сфере повышения экологической безопасности. В ходе встречи с Путиным, к примеру, была отмечена работа наших нефтехимических предприятий по внедрению новейшего оборудования, благодаря чему удалось снизить загрязнение воздуха в Нижнекамске и Казани. Именно такой подход позволяет снижать вредное воздействие на окружающую среду», - заметил Атласов.

По мнению депутата Госсовета РТ, в регионе еще есть сферы, в которых следует развивать это направление, например, отрасль обращения с отходами.

«Для меня, как переработчика отходов, важной оказалась та часть разговора, которая касалась развития циркулярной экономики. В Татарстане ряд предприятий активно развивают это направление, например, тот же «Сибур». Хочу напомнить, что Рустам Нургалиевич вопрос развития циркулярной экономики ставил в одном из своих прошлых посланий. И то, что это тема опять возникла с его подачи, показатель того, что в Татарстане экологические вопросы сохраняют свой приоритет», - подчеркнул Атласов.