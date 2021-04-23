Атлантический циклон принесет в выходные дни в Казань дожди и похолодание

Если последние дни погода в столице Татарстана определялась влиянием Южного циклона, то сейчас к нашей территории приближается Атлантический циклон, который принесет похолодание и осадки. Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«По прогнозу Гидромета РФ, в воскресенье через нашу территорию пройдет холодный фронт, высока вероятность осадков. Погода, которая будет за окном в ближайшие дни, будет близка к климатической норме. Среднесуточные температуры в субботу и воскресенье составят около 8 градусов», — сказал он.

В Казани в апреле выпало 20,5 мм осадков при среднемесячной норме в 30 мм. «Те осадки, которые прогнозируются в ближайшие выходные дни, приблизят нас к норме», — отметил Аухадеев.

Спикер предупредил о том, что с субботы на воскресенье давление будет понижаться. Скачок давления превысит 8 гектопаскаль в сутки, что ощутят метеозависимые люди.

По прогнозу Гидромета РФ, 24 апреля днем в Казани воздух прогреется до 13 градусов, а 25 апреля — до 10 градусов тепла.