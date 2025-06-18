АТК напомнила татарстанцам, чем опасна пересылка информации о БПЛА в Сети

Антитеррористическая комиссия в республике Татарстан напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности в повседневной жизни, особенно в условиях активного распространения дезинформации и роста киберугроз.

Татарстанцам важно помнить, что перед тем как делиться информацией или новостями в соцсетях и мессенджерах, важно обязательно проверять ее достоверность на официальных сайтах и порталах государственных органов. Распространение фейков может привести к панике в обществе.

Особое внимание стоит уделить информации, связанной с БПЛА. В последнее время в сети распространяется большое количество недостоверных данных о якобы точках запуска БПЛА и «официальных» сообщениях от представителей власти. Проверяйте такую информацию исключительно на официальных сайтах организаций или по телефонам горячих линий.

Жителям республики следует быть осторожными с подозрительными сообщениями в интернете о якобы «случайных» списаниях денег, долгах или несанкционированных операциях по счетам. Любую информацию следует уточнять только в официальных организациях — банках, управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях и других профильных структурах.

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам, открывать письма и файлы от непроверенных источников или общаться с подозрительными аккаунтами – за ними могут скрываться мошенники.

Если вы общаетесь с незнакомыми людьми или иностранцами, которые интересуются вашим местом работы, проживания, расположением объектов транспорта, энергетики или промышленности — ни в коем случае не раскрывайте такую информацию. Она может быть использована для совершения противоправных действий. Не публикуйте подобные данные в соцсетях, не выкладывайте аудио- и видеоматериалы с такими объектами.

В случае обнаружения подозрительных предметов или распространения дезинформации жители Республики Татарстан могут сообщить об этом в правоохранительные органы по номеру 112.