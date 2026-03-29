Атака на кошельки россиян, претензии США на Кубу и баянопылесос: 10 картинок от «Чаяна»

«Татар-информ» запускает новую рубрику – «10 веселых картинок от «Чаяна». Каждый месяц наши читатели смогут знакомиться со свежими карикатурами, опубликованными в легендарном казанском сатирическом журнале.





1. Лучшая находка для операторов сотовой связи.

2. Без чего нельзя приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецкие сосиски?

3. Что такое бизнес-план?

4. Не лёд, а тает, не лодка, а уплывает. Что это?

5. Почему студенту нельзя жениться?

6. Что обычно заканчивается раньше отпуска?

7. Сами не горят, но требуют, чтобы их постоянно гасили?

ОТГАДКИ (НАДО ПЕРЕВЕРНУТЬ)

1. Болтун.

2. Без российского газа.

3. Делёжка шкуры неубитого медведя.

4. Зарплата.

5. Если он будет заниматься женой, у него появятся хвосты. Если учёбой – рога. Если и тем, и другим – отбросит копыта.

6. Отпускные.

7. Долги.

Загадки загадывала Гузель СУНГАТУЛЛИНА