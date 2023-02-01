Запад допустил ошибку, когда проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи Президента России Владимира Путина, пишет издание The American Thinker. По мнению атвора, сменно в том выступлении глава российского государства дал понять, что «Украина является самой красной из всех красных линий».

«Россия никогда бы не потерпела, чтобы на ее крыльце находилась Украина, связанная в военном отношении с НАТО и оснащенная новейшим американским оружием. <…> Эта прямо и неоднократно излагаемая позиция была не чем иным, как повторением Россией той же политики, которую президент Кеннеди провозгласил в 1962 году, — ни одной великой державе не будет позволено установить угрожающее военное присутствие в американской части мира», – говорится в статье.

Кризис на Украине был фактически спровоцирован «вялотекущей войной Запада против Кремля», считает автор. «Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт», — резюмировал он.

Напомним, 10 февраля исполнится 16 лет со дня, когда Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.