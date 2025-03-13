«Асылову надоело играть в футбол». Тренер «КАМАЗА» о завершении карьеры 18-летним игроком

Фото: социальные сети ФК "Камаз"

Главный тренер «КАМАЗА» Ильдар Ахметзянов прокомментировал завершение карьере 18-летним бывшим полузащитником челнинцев Ильясом Асыловым.

По его словам, Асылову надоело играть в футбол, а пересмотреть свое решение он категорически отказывался.

«Всё верно, Ильясу Асылову надоело играть в футбол. Он подошёл ко мне и сказал, что не хочет тренироваться и последние полгода тренировался без желания, поэтому и закончил карьеру. В клубе уполномоченные лица несколько раз уговаривали его передумать, но он категорически отказывался», – передает слова Ахметзянова «Чемпионат».

Напомним, Ильяс Асылов является воспитанником «КАМАЗа». За команду он отыграл восемь матчей в Первой лиге и Кубке России. Ранее он вызывался в состав юношеской сборной страны.

В данный момент «автозаводцы» идут на 12-ом месте в таблице Первой лиги. В следующем матче «КАМАЗ» встретится с «Шинником». Игра состоится 15 марта в 16:00 по мск.