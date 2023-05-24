АСВ взыскало 1,6 млрд рублей убытков с экс-руководителей страховой компании «НАСКО»

С лиц, контролировавших акционерное общество «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО»), взыщут 1,6 млрд рублей убытков. Такое решение 23 мая принял Арбитражный суд РТ. Тем самым он удовлетворил заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), сообщает пресс-служба госкорпорации.

В числе ответчиков значатся бенефициар Александр Кондратенков, член совета директоров Александр Артамонов, генеральный директор Эдуард Кабаков и директор московского филиала страховой организации Александр Муратов. Основанием для привлечения четверых КДЛ послужил незаконный вывод активов из АО «НАСКО».

Ранее суд также по заявлению АСВ привлек Александра Кондратенкова к субсидиарной ответственности по обязательствам другого страховщика – СК «Вектор». Потенциальный размер его ответственности в этом случае составил 228,7 млн рублей.

Отметим, что Кондратенкова считают бенефициаром шести страховых компаний: «Вектор», «Опора», «Ангара», «ТРУДСТРАХ», «РЕСПЕКТ» и НАСКО. Лицензии на страховую деятельность у них были отозваны в период с декабря 2016 года по май 2019 года. Конкурсным управляющим организаций является АСВ.

В настоящее время сумма сделок, причинивших ущерб группе страховых организаций, превышает 7 млрд рублей.