АСВ выплатило вкладчикам «Автоградбанка» более 1 млрд рублей

Более 2,2 тыс. вкладчиков «Автоградбанка» обратились в Агентство по страхованию вкладов за страховым возмещением с 20 июня 2024 года, им было выплачено свыше 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили в государственной корпорации.

«Им было выплачено свыше 1,1 млрд рублей, что составляет 50% страховой ответственности АСВ», — сказано в сообщении.

Почти 1,2 тыс. человек обратились дистанционно — через сайт агентства и портал «Госуслуги», им было выплачено свыше 523 млн рублей. Остальные более 1 тыс. вкладчиков получили около 626 млн через банки-агентов.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у набережночелнинского «Автоградбанка» 17 июня. Кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе РФ по величине активов, о чем сообщал «Татар-информ». «Автоградбанк» выплатит вкладчикам 2,38 млрд рублей.