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Экономика
17 января 2023  14:21

АСВ направит на расчеты с кредиторами «ИнтехБанка» более 103 млн рублей

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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 103,17 млн руб. на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «ИнтехБанк», чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Таким образом, сообщает Департамент общественных связей АСВ, процент удовлетворения требований этих кредиторов будет увеличен до 39,94% суммы установленных требований.

Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате взыскания ссудной и дебиторской задолженности, добровольного исполнения обязательств должниками кредитной организации, а также реализации имущества в ходе проведения торгов.

Выплаты начнутся 25 января.  Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии агентства (8-800-200-08-05) и на сайте агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/ПАО «ИнтехБанк».

#интехбанк #АСВ
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