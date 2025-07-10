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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 12:14

Ашурматов рассказал, что в «Рубине» обрадовались срыву трансфера Даку в «Зенит»

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Ашурматов рассказал, что в «Рубине» обрадовались срыву трансфера Даку в «Зенит»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший защитник «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о несостоявшемся трансфере нападающего Мирлинда Даку в «Зенит».

«В команде обрадовались, что трансфер Даку в "Зенит" сорвался. Замену Даку "Рубину" было бы тяжело найти. Даже если бы нашли другого нападающего, не факт, что он заиграл бы так же», – передает слова Ашурматова «Чемпионат».

Напомним, Мирлинд выступает за казанский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

Ашурматов покинул казанский клуб вчера, 9 июля, в иранский «Эстегляль». В минувшем сезоне защитник сыграл в 14 матчах. Семь игр он отыграл в Кубке России. Результативными действиями Ашурматов не отметился.

#фк рубин #Мирлинд Даку #спорт #футбол #фк зенит
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