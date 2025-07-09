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На главную ТИ-Спорт 9 июля 2025 15:24

Ашурматов перешел из «Рубина» в иранский «Эстегляль»

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Ашурматов перешел из «Рубина» в иранский «Эстегляль»
Фото: rubin-kazan.ru

Рустам Ашурматов официально перешел из казанского «Рубина» в иранский «Эстегляль». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.

«ФК "Рубин" и "Эстегляль" договорились о переходе Рустамжона Ашурматова в иранскую команду. Узбекский защитник перешёл в наш клуб в январе 2023 года, сыграл 45 матчей, в которых забил три гола. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Рустам!» — говорится в публикации казанского клуба.

В минувшем сезоне узбекистанский защитник сыграл в 14 матчах. Семь игр он отыграл в Кубке России. Результативными действиями Ашурматов не отметился.

#фк рубин
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