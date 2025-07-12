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Общество 12 июля 2025 16:41

Астрономы заметили резкий рост активности Солнца

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На Солнце начался всплеск активности – всего за двое суток с 11 по 12 июля произошло 17 вспышек. Это – примерно в три раза больше, чем обычно в середине июля. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает РИА Новости.

По словам ученых, активные зоны на поверхности светила начали расти очень быстро, причем не только на видимой стороне Солнца, но и на обратной – ее наблюдает европейский аппарат Solar Orbiter. Специалисты отмечают, что такая картина говорит о масштабном, глобальном процессе.

Особое внимание привлекли две мощные вспышки уровня M, зарегистрированные утром 12 июля. Это довольно сильные выбросы энергии по классификации астрономов. Однако на данный момент солнечные вспышки не влияют на Землю напрямую.

#солнце #астрономы
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