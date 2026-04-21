Астрономы сообщили о синхронной активности на разных участках Солнца

Ученые Института солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) утром 20 апреля зафиксировали усиление солнечной активности. В течение предыдущих двух недель на поверхности Солнца наблюдалось затишье – без выбросов вещества, сообщает «Время Н».

Однако в этот день специалисты отметили одновременные выбросы протуберанцев на южном и северном полюсах звезды.

В институте пояснили, что подобные явления выглядят особенно впечатляюще, поскольку две области Солнца, находящиеся на расстоянии около 2 миллионов километров друг от друга, демонстрируют синхронную активность с точностью почти до минут. Одновременно с этим уровень рентгеновского излучения увеличился примерно в два раза и вернулся к уровню «C», на котором он находился до начала апреля.

Причины произошедшего пока остаются неясными. Обычно подобные выбросы происходят в активных областях, которые заранее сигнализируют о росте солнечной активности.

Ожидается, что в течение ближайших суток астрономы смогут уточнить ситуацию и оценить, возможна ли в ближайшее время магнитная буря на Земле.