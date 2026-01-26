Астрономы МГУ начнут систематические наблюдения планет за пределами Солнечной системы
Специалисты Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ имени М. В. Ломоносова начали работу над уникальным телескопом, который позволит определять наличие атмосферы у планет за пределами Солнечной системы. Об этом сообщил заместитель директора ГАИШ по научной работе и перспективному развитию Александр Белинский, его слова приводит ТАСС.
Телескоп диаметром около 60 см войдет в состав орбитальной обсерватории, которую МГУ планирует запустить совместно с рядом организаций к 2030 году. По словам Белинского, новая аппаратура будет использоваться для изучения уже открытых экзопланет.
На сегодняшний день известно более шести тысяч таких объектов, но регулярные наблюдения с помощью крупных космических телескопов доступны лишь для небольшого числа планет из-за ограниченности ресурсов. Создаваемый в МГУ телескоп позволит систематически изучать экзопланеты и уточнять их физические характеристики.
Экзопланетами называют планеты, вращающиеся вокруг других звезд за пределами Солнечной системы. Новое оборудование будет фиксировать моменты, когда экзопланета проходит перед своей звездой. Наблюдение в эти периоды дает большое количество данных о свойствах планеты и ее звезды.
Белинский отметил, что многоканальные синхронные наблюдения позволят определять не только наличие атмосферы у экзопланеты, но и ее примерные характеристики. Уникальность телескопа будет заключаться в возможности получать данные в нескольких диапазонах, что повысит точность исследований.
Ученые уже подтвердили существование более шести тысяч экзопланет, и некоторые из них могут быть потенциально пригодны для жизни, схожей с земной.