Найдена первая черная дыра, создающая новые звезды

С помощью телескопа «Хаббл» американским астрономам удалось увидеть первую черную дыру, которая провоцирует возникновение новых звезд вблизи себя. Она расположена в центре карликовой галактики Henize 2-10, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал, опубликованный в журнале Nature.

Как известно, во Вселенной черные дыры обычно «разрывают» приближающиеся к ним звезды и поглощают их.

Ведущий автор исследования Закари Шутте отметил, что снимки с телескопа и результаты спектроскопии, на которых виден отток газа от черной дыры к области рождения ярких звезд, стали большим сюрпризом.

«Вместо того чтобы подавлять звездообразование, черная дыра провоцирует рождение новых звезд», — сказал он.

Карликовая галактика Henize 2-10 в южном созвездии Пиксид находится в 30 миллионах световых лет от Земли. Количество звезд в ней примерно в десять раз меньше, чем во Млечном пути. В центре нее находится большая черная дыра.

«С самого начала было понятно, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное. Теперь «Хаббл» предоставил четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования», — приводятся NASA слова ученого из Университета штата Монтана в США Эми Рейнс.