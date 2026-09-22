Астрономическая осень наступит в Татарстане 23 сентября

В Татарстане 23 сентября наступит астрономическая осень. В 03:05 Солнце окажется в точке пересечения с небесным экватором и переместится из Северного небесного полушария в Южное.

С этого момента в Северном полушарии световой день начнет уступать по продолжительности ночи, а его сокращение продолжится до зимнего солнцестояния, которое наступит 21 декабря. Для Южного полушария это, напротив, означает начало астрономической весны.

Осеннее равноденствие представляет собой не продолжительный период, а строго определенный момент, когда происходит переход Солнца через небесный экватор. Поэтому 23 сентября длительность дня и ночи будет не абсолютно одинаковой, а лишь близкой к равной. На наблюдаемую продолжительность светлого времени влияет атмосферная рефракция: благодаря преломлению солнечных лучей диск Солнца появляется над горизонтом немного раньше фактического восхода и скрывается за ним несколько позже. В средних широтах такая разница обычно составляет около 8–11 минут. Поэтому настоящее равенство продолжительности дня и ночи наступает примерно через два-три дня после равноденствия.