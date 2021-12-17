Астроном предупредил о редком лунном затмении в 2022 году

В новом году россияне смогут увидеть два затмения — солнечное и лунное. Первое ожидается 25 октября, второе — 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Иркутского планетария, председателя Иркутского регионального астрономического общества Павла Никифорова.

По его словам, во время солнечного затмения солнечный диск будет закрыт на 86%. Его смогут увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени.

«8 ноября произойдет полное лунное затмение. У нас его будет видно, причем Луна во время этого затмения будет покрывать планету Уран. Если поедем за город и применим большое увеличение, мы сможем увидеть диск Урана и проследить, как он скрывается за лунным диском, причем в фазе затмения. Достаточно интересное совпадение», — объяснил специалист.

Никифоров добавил, что такое лунное затмение является уникальным — даже не удалось найти данных, с какой частотой оно могло бы происходить. Так, например, противостояние Марса совпадает с лунным затмением раз в 25 тыс. лет. Последний раз оно происходило в июле 2019 года.

В следующем году ожидаются еще два затмения — частное солнечное и полное лунное, однако с территории России их не получится увидеть.