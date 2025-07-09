Астроном КФУ рассказал, какие звездопады можно будет наблюдать в июле в Казани

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал о главных метеорных потоках, которые будут доступны для наблюдения в течение июля, а также дал рекомендации по правильному их наблюдению. Его слова приводит пресс-служба КФУ.

В ближайшие дни жители Казани могут наблюдать метеорный поток Пегасиды, активный с 7 по 13 число. В этот период Земля проходит через облако пыли, оставленное древней кометой, чей период обращения вокруг Солнца составляет около 300 лет.

Нефедьев отметил, что Пегасиды считаются сравнительно слабым потоком, пик активности которого ожидается 9 и 10 июля. По его словам, это будет хорошая возможность для наблюдателей насладиться красотой ночного неба. Радиант потока находится в созвездии Пегаса, которое символизирует вдохновение и творчество. Профессор подчеркнул, что, несмотря на свою относительную слабость, Пегасиды представляют интерес как с астрономической, так и с исторической точки зрения, погружая наблюдателей в атмосферу романтики и мифологии.

Следующим значимым метеорным потоком являются Южные дельта-Аквариды, активные с 12 июля по 23 августа с пиком 30 июля. Этот поток является более интенсивным и может достигать до 30 метеоров в час. Нефедьев напомнил, что исследования Южных дельта-Акварид проводились в Казанском университете, в частности – доцент кафедры астрономии и космической геодезии Мария Сергиенко в 2023 году защитила кандидатскую диссертацию по данной теме.

Он также отметил, что радиант этого потока расположен в созвездии Водолея и связывается с Северными Аквариями, поскольку считается, что оба потока возникли от одного небесного тела, которое распалось на две кометы.

Профессор добавил, что с 17 июля начнется появление Персеид – самого мощного метеорного потока, пик активности которого приходится на ночь с 12 на 13 августа. Персеиды образованы частицами, оставленными кометой Свифта-Туттля, известной своей характерной периодичностью.

Для успешного наблюдения звездопадов эксперт рекомендовал выбирать темные места вдали от городских огней. По его словам, лучшее время для наблюдения – с 23:00 до 3:00, так как именно в этот период радиант находится высоко в небе, что обеспечивает более яркое и четкое наблюдение метеоров.