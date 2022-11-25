Астрономы сообщили о скором пике активности звездопадов и затмении Марса Луной

В ночь на 14 декабря достигнет максимума метеорный поток Геминиды, а в ночь на 22 – поток Урсиды. Кроме того, заметных астрономическим событием приближающегося декабря станет затмение Марса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Геминиды – один из самых мощных ежегодных метеорных потоков. Он действует с 4 по 17 декабря, а в ночь с 13 на 14 декабря астрономы прогнозируют пик активности звездопада. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецы. Ожидается до 150 метеоров в час.

«Метеоры Геминид – белые и яркие. Они могут падать очень часто», – уточнили в планетарии, добавив, впрочем, что в этом году условия для наблюдения Геминид неблагоприятны.

Поток Урсиды, наблюдаемый с 17 по 27 декабря, достигнет максимума активности в самую длинную ночь года – с 21 на 22 декабря. Его можно будет увидеть только в Северном полушарии.

8 декабря утром произойдет сразу три астрономических события: полнолуние, противостояние Марса и покрытие Марса полной Луной. Все три явления произойдут утром, практически в одно время с 7.00 до 9.00 мск. Отмечается, что блеск Марса в это время будет максимальным за двухлетний период, что создаст благоприятные условия для наблюдений за событием. Затмение Марса Луной будет видно отовсюду, кроме юго-восточных районов.