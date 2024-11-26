Астролог рассказала, как легче пережить Ретроградный Меркурий

С 26 ноября по 15 декабря Меркурий будет находиться в ретроградном движении. Астролог Анна Лебеденко поделилась советами, как легче пережить этот период.

«Опираться на протяжении шести дней (26 ноября – 1 декабря) необходимо на факты и реальное положение дел. Следует исключить мечтательность и наивность. Доверие должно быть обоснованным и заслуженным», – сказала Лебеденко в беседе с «Радио 1».

По ее словам, со 2 по 8 декабря следует учитывать тот факт, что больше времени придется потратить на оформление документов, также могут потребоваться дополнительные детали. Эксперт советует в течение данного промежутка проявлять осторожность как в даче обещаний, так и в заверениях других людей.

С 9 по 15 декабря может помочь сосредоточенность в изучении информации без отвлечения от главного и потери сути. Концентрация внимания, по мнению астролога, потребует дополнительных усилий.