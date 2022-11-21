Астрофизик татарского происхождения Рашид Сюняев награжден медалью Макса Планка

Знаменитый советский и российский астрофизик, академик РАН и АН РТ Рашид Сюняев был удостоен высшей награды в области теоретической физики, присуждаемой Немецким физическим обществом (DPG). Ученый награжден за «фундаментальный вклад в астрофизику и космологию». Медаль Макса Планка будет вручена ему в марте 2023 года на ежегодном собрании DPG в Дрездене.

Сюняев родился в 1943 году в Ташкенте в татарской семье, происходившей из Мордовии. С 1995 года является директором и научным сотрудником Института астрофизики им. Макса Планка в Гархинге (Германия). Совместно с Я. Зельдовичем создал теорию, известную под названием эффект Сюняева — Зельдовича, согласно которой реликтовое излучение в космосе постепенно рассеивается под воздействием электронов. Также участвовал в важных исследованиях ранней Вселенной.

Медаль Планка была учреждена в 1929 году, а ее первым лауреатом был Альберт Эйнштейн. Считается одной из самых престижных премий в области физики.