Астраханское «Динамо» завоевало бронзу чемпионата по водному поло

Сегодня в матче за третье место чемпионата России по водному поло в Казани астраханское «Динамо» завоевало бронзу, победив питерскую «Балтику» со счетом 4:3.

Неудачники вчерашних полуфиналов первыми сегодня начали свой спор в бассейне «Оргсинтез». И астраханцы победили вполне заслуженно.

Уже в первой четверти волжане повели в счете 2:0, питерцы сумели сократить разрыв в счете, 2:1. Во втором периоде «Динамо» довело счет до 4:1, реализовав в том числе пенальти.

Попытки «Балтики» спасти игру успехом не увенчались. Да, в третьей четверти с пенальти питерцы сделали счет 4:2, а в заключительном периоде сократили отрыв до минимума — 4:3. На последней минуте перекладина ворот спасла астраханцев от гола, и они с трудом, но удержали свое минимальное преимущество.

«Динамо» (Астрахань) - «Балтика» (Санкт-Петербург) — 4:3 (2:1, 2:0, 0:1, 0:1).

Сегодня в 19:00 золотые медали разыграют казанский «Синтез» и волгоградский «Спартак».