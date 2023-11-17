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Астраханских сотрудников МЧС, которые работали при обрушении дома, представят к наградам
Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде астраханских пожарных и спасателей, сообщили в ведомстве.
Напомним, накануне в Астрахани произошло обрушение части конструкций пятиэтажного дома. К прибытию сотрудников дежурного караула второй пожарно-спасательной части МЧС России и городского аварийно-спасательного центра часть жильцов начала самостоятельно покидать свои квартиры.
В здании оставались пожилые и маломобильные люди. Спасатели разделились и оперативно выводили людей из подъездов до самого момента обрушения. Никто не остановился, не смотря на растущие трещины и падающие конструкции.
«Наши спасатели, сталкиваясь с любыми сложностями, всегда работают на пределе возможностей. Действуют решительно и самоотверженно ради спасения жизни и здоровья людей», – отметил Александр Куренков.
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