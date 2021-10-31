«Астраханские татары стараются говорить на татарском, даже если плохо его знают»

Наиля Есенбаева преподает татарский язык в селе Килинчи Приволжского района Астраханской области и, по совместительству, в одной из школ Астрахани. В интервью «Миллиард.Татар» она рассказала о том, какие выводы сделала за 25 лет работы в этом регионе.

Наиля Есенбаева уже 25 лет преподает татарский язык в Килинчах Фото: Илья Репин

«Татарский язык учат не только татары, но все дети, которые проживают в селе»

- Наиля Исламовна, сколько татар проживает и сколько детей обучаются татарскому языку в селе Килинчи?

- В селе живет более трех тысяч человек, 67 процентов из них - татары. В школе всего около 500 детей. Татарский язык у них со второго класса по девятый, то есть получается, что его изучают более 400 детей. Что важно, это не только татары, но все дети всех 14-ти национальностей, которые проживают в селе.

- И как эти дети-нетатары относятся к урокам татарского? Ходят с удовольствием или, может быть, «из-под палки»?

- Нет, «из-под палки» никто не учится.

Я уже 25 лет преподаю татарский язык в Килинчах. Закончила в 1996 году Казанский университет, и по приглашению директора этой школы мы вместе с мужем переехали в Астраханскую область. Директором тогда был ныне покойный Лукбан Амангалиевич Саманбетов. Он был казах по национальности, но поставил перед собой цель: поднять татарский язык в школе, поскольку в деревне проживает много татар. И мы с мужем стали учить детей.

После того как нам урезали часы, сначала до двух в неделю, потом до одного, муж пошел по другой специализации, а я осталась учителем татарского языка. Раньше предмет назывался «татарский язык», сейчас значится в программе как «родной язык». Во многих школах в качестве родного выбрали русский язык, в нашей же это именно татарский.

- Детей в вашей деревне становится больше, меньше?

- Больше.

Даже если астраханские татары знают всего 5-6 слов, все равно стараются на татарском говорить. В отличие от казанских татар, считает педагог Фото: president.tatarstan.ru

- То есть село в этом смысле благополучное? В Ново-Булгарах, например, нам рассказали совсем о другом - что молодежь бежит из села, остались одни пенсионеры.

- Молодежь в Килинчах женится и там же строится. И переезжающих к нам много – из Волгоградской и других областей. Именно в Килинчи переезжают. И молодежи прибавляется, и детей. Сейчас, как я уже сказала, в школе около 500 учащихся, а было время, когда их было около 300.

«Разделение на карагашей, ногаев, кого-то еще — я думаю, это что-то политическое, искусственное»

- Какие главные проблемы в вашей работе?

- Главная проблема заключается, конечно, в малом количестве часов. Всего один час в неделю, это и на язык, и на литературу. При этом за все 25 лет моей работы не было ни одного случая, чтобы родитель написал заявление с просьбой не обучать его ребенка татарскому языку, какой бы национальности они не были. Я думаю, дело в том, что мы с детьми не только изучаем язык, но и проводим разные праздники, участвуем в конкурсах, в олимпиадах, которые проводит Татарстан, каждый год ездим в Казань, отдыхаем в лагерях. Родители же понимают, что все это дети получают благодаря татарскому.

«За все 25 лет моей работы не было ни одного случая, чтобы родитель написал заявление с просьбой не обучать его ребенка татарскому языку, какой бы национальности они не были» Фото: Илья Репин

Вот не так давно, в новом учебном году, был такой случай. На уроке татарского во втором классе дети представлялись: «Меня зовут Камиль», «Меня зовут Алсу» и так далее. И один мальчик встал и говорит: «Мин Илдар…». А на уроке была учительница начальных классов, она его поправляет: «Какой же ты Ильдар, ты же Игорь». В журнале он на самом деле Игорь. И он отвечает: «Нет, сегодня урок татарского, я сегодня Ильдар. У меня двойное имя». Наверное, это идет из семьи, может быть, смешанной.

Это особенность астраханских татар. Даже если они знают на татарском всего 5-6 слов, все равно стараются на нем говорить. В отличие от казанских татар. Вот другой пример. Этим летом я месяц жила в Татарстане. Зашла за подарками в мусульманский магазин в Апастовском районе. Продавщица татарка, я с ней по-татарски говорю, а она со мной – упорно по-русски.

- В Килинчах живут юртовские татары?

- Я никогда не слышала, чтобы люди говорили, что они юртовские татары, карагаши или ногаи. Здесь все, как один, говорят: мы татары. Нынешнее разделение на карагашей, ногаев, кого-то еще — это, я думаю, что-то политическое, искусственное. Не знаю, откуда это. Я спрашивала у бабушек, почему ногайский беляш называется ногайским, ведь его готовят только татары. Казахи не готовят, карагаши в Тулугановке (село в Наримановском районе Астраханской области, - прим. ред.) не готовят. Но никто не смог мне это объяснить.

«На свадьбах, днях рождения, юбилеях и так далее — всегда чак-чак на столе. Часть килинчинских татар называет чак-чак «лаксалва» Фото: president.tatarstan.ru

- Кстати, какие самые популярные татарские блюда в Килинчах?

- Чак-чак. На свадьбах, днях рождения, юбилеях и так далее — всегда чак-чак на столе. Часть килинчинских татар называет чак-чак «лаксалва». Перемячи и эчпочмаки готовят во всех семьях, не только у татар. А кыстыбый у нас не знают!

- Какие особенности у местного наречия?

- У нас выходила книга об астраханских татарах, в ней есть материал, который я собрала за 20 с лишним лет. И в конце этой книги есть словарик. Мы вместе с детьми его собирали. Дети ведь интересуются: кто-то из них говорит вместо «әни» «әмә», кто-то - «апа». Здесь такие слова «переведены» на литературный татарский. А преподаем мы, понятно, на литературном татарском языке.

- То есть у килинчинцев никакой тенденции к тому, что поднимать вопрос о том, что они какие-то особенные татары, нет?

- Нет. Пару раз я слышала от людей, что они видели в интернете какую-то конференцию из дагестанских краев, там был какой-то разговор о разделении. Но чтобы кто-то кричал «Я ногаец!» - я такого не слышала.

Четвертый этаж школы в Килинчах полностью оформлен на тему «Тукай в Астрахани» Фото: Илья Репин

Недавно в село приезжали люди из этого движения, они сделали несколько фотографий и потом преподнесли это как-то по-своему, так, как им это нужно, под какими-то флагами. Но я думаю, что это неправильно. Это выглядит как навязывание.

- Судя по вашему рассказу, обстановка в селе с точки зрения преподавания татарского языка и в целом татарского самосознания благополучная. Килинчи в этом смысле исключение или такая ситуация по всей области?

- Я приведу примеры. Вот деревня Старокучергановка Наримановского района. В декабре прошлого года мне оттуда позвонил молодой человек, рассказал, что детям в их школе навязали русский язык как родной. Он считает это неправильным и попросил меня помочь как-то «завести» татарский язык в школу. После этого мы обратились к председателю общества татарской культуры «Дуслык» Анверу Алмаеву, и с его помощью в этой школе открылся кружок по изучению татарского языка. Вопрос решился буквально в течение месяца. И к началу учебного года в сентябре более 50 детей написали заявление о том, что хотят изучать татарский язык. То есть в Старокучергановке самосознание у татар на высоком уровне.

Есть другие деревни и села, где живет очень много татар, но, к большому сожалению, татарский язык там изучается только в виде факультатива или кружка. Понятно, что это зависит не только от учителя, но и от председателя сельсовета, и от директора школы.

«Есть другие деревни и села, где живет очень много татар, но, к большому сожалению, татарский язык там изучается только в виде факультатива или кружка» Фото: Илья Репин

- Может, еще и от доли татар в населении? У вас в Килинчах она ведь приличная.

- Не знаю, не могу сказать. Думаю, все же больше от директора школа.

«Директор школы – русская женщина. Но она так понимает татарский язык!»

- Откуда вы сами родом?

- Я родилась в Ашхабаде. Когда мне было три года, мы переехали в Апастовский район Татарстана. Мое детство там и прошло, я считаю себя апастовской. А муж – отсюда, из Астрахани.

- Он татарин?

- Отец у него казах, а мама татарка. Сам он окончил татфак, говорит на чистейшем татарском языке.

«Когда мне было три года, мы переехали в Апастовский район Татарстана. Мое детство там и прошло, я считаю себя апастовской» Фото: Илья Репин

- Расскажите немного о своей работе. Вы, насколько я знаю, выигрывали учительские конкурсы в Татарстане?

- Ну, что рассказать… В 2020 году получила звание «Заслуженный учитель Республики Татарстана».

- Работая в Килинчах и Астрахани?

- Да.

- Интересно. Как это вы так? Или таких много?

- Нет, в нашей области я одна. До этого в 2006 и 2007 годах выиграла президентский грант — 100 тыс. рублей как учитель татарского языка (участвовали учителя по разным предметам). В 2020 году участвовала в этом же конкурсе и выиграла 200 тыс. В 2018 году заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы», который проходил в Казани.

Наиля Есенбаева в 2020 году получила звание «Заслуженный учитель Республики Татарстана» Фото: Илья Репин

Но это все не только мои награды, а всех татар Астраханской области. Это ведь они дали мне возможность работать.

Вообще, мне на пути встречаются только хорошие люди. Здесь, в Астрахани, директор нашей школы – чисто русская женщина, Гоголева Надежда Викторовна. Но она так понимает татарский язык! Вы поднимитесь на 4 этаж, посмотрите - он полностью оформлен на тему «Тукай в Астрахани».

- Это прямо в рекреациях? Не в школьном музее?

- Да-да, прямо на стенах коридора.

- Методические разработки у вас есть?

- Да, они напечатаны в разных журналах. Работа идет, потому что Татарстан доверил поднимать все это - не только язык, но и культуру, обычаи, традиции. Как говорится, если не мы, то кто?

«Татарстан доверил поднимать все это - не только язык, но и культуру, обычаи, традиции. Как говорится, если не мы, то кто?» Фото: president.tatarstan.ru

«Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru