Астероид величиной с футбольное поле приблизится к Земле 8 февраля

Во вторник к Земле приблизится астероид 2007 UY1 диаметром около 150 метров. Небесное тело будет находиться от планеты на расстоянии немногим более 5 млн км, что равно около 14 дистанциям от Земли до Луны. Об этом сообщает НАСА.

При теоретическом столкновении астероид мог бы нанести планете серьезный вред. Помимо этого, он причисляется к группе «Атон», орбита астероидов которой пересекает Землю с внутренней стороны.

Об астероиде 2007 UY1 впервые стало известно в 2007 году. Вероятность его столкновения с Землей очень мала, поэтому он относится к неопасным.