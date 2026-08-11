«Астана» не выступит в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Фото: astanabasket.kz

Баскетбольный клуб «Астана» отказался от участия в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба турнира со ссылкой на официальное письмо казахстанского клуба.

«Согласно обращению, подписанному генеральным директором клуба Самсоном Аракеляном, "Астана" не сможет выступить в предстоящем чемпионате по причине оптимизации финансирования. В соответствии с регламентом соревнований клуб будет исключён из числа участников чемпионата сезона-2026/2027. Представители ПБК "Астана" и федерации баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета Лиги», — говорится в заявлении Единой лиги.

Лига уточнила, что сохранит утверждённую систему проведения соревнований, в которых теперь примут участие 11 клубов. «Астана» выступала в Единой лиге с 2011 года. В прошлом сезоне клуб занял 10-е место в регулярном чемпионате и не вышел в плей-офф. Причины, по которым казахстанский клуб решил сократить расходы, не раскрываются.