Ъ: Ассортимент медицинских изделий в России упал ниже пандемийного уровня

Фото: © «Татар-информ»

Выбор медицинских изделий в России сокращается. Число регистраций новых медицинских товаров снизилось на 16,5%, что стало наихудшим показателем с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В материале газеты сказано, что это связано с уходом с российского рынка крупных поставщиков медицинских товаров: 3M, Agilent и Illumina.

К концу года ситуация может измениться, когда будет ощутим эффект от выхода на рынок РФ медизделий из Китая и Индии. Пока же российские производители предпочитают наращивать объемы собственного производства, а не расширять ассортимент.