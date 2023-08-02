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Общество 2 августа 2023 11:47

Ъ: Ассортимент медицинских изделий в России упал ниже пандемийного уровня

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Ъ: Ассортимент медицинских изделий в России упал ниже пандемийного уровня
Фото: © «Татар-информ»

Выбор медицинских изделий в России сокращается. Число регистраций новых медицинских товаров снизилось на 16,5%, что стало наихудшим показателем с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В материале газеты сказано, что это связано с уходом с российского рынка крупных поставщиков медицинских товаров: 3M, Agilent и Illumina.

К концу года ситуация может измениться, когда будет ощутим эффект от выхода на рынок РФ медизделий из Китая и Индии. Пока же российские производители предпочитают наращивать объемы собственного производства, а не расширять ассортимент.

#Здоровье #лекарственное обеспечение #медикаменты
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