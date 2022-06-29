Ассоциацию предпринимателей Афганистана возглавил этнический татарин Альхадж Фарид Ахмад

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Главой Ассоциации промышленников и предпринимателей Афганистана избран представитель татарской общины Альхадж Фарид Ахмад Татар.

Ассоциация является крупнейшей экономической организацией страны, объединяющей более 2 тысяч государственных и частных компаний из разных сфер бизнеса. Она была создана в 1980 году.

«Кандидатуру Альхаджа Фарида Ахмада Татара члены Ассоциации поддержали единогласно. Это один из самых активных и признанных Правительством бизнесменов Афганистана. Оборот его компаний, которые занимаются импортом и экспортом афганской продукции в зарубежные страны, исчисляется сотнями миллионов долларов. Также он поддерживает и своих соплеменников. А недавно он осуществил давнюю мечту — открыл в своем родном городе Татар-Хане социальную школу-интернат, где проходят обучение полторы тысячи детей сирот и детей, родители которых оказались в трудной жизненной ситуации. От лица руководства фонда мы поздравляем Альхаджа Фарида Ахмада Татара с новой ответственной должностью и уверены, что он выполнит все поставленные задачи», — прокомментировал ситуацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Альхадж Фарид Ахмад Татар родился в 1984 году в городе Татар-Хане, провинции Фарьяб. Возглавляет строительную компанию «Памир», входит в состав экономической комиссии Правительства Афганистана.

«Мы очень хотим наладить дружеские отношения с Россией, где живут наши братья-татары. Про Республику Татарстан узнали недавно, благодаря казанскому Благотворительному фонду. Его представительство очень активно работает в Афганистане, проводит гуманитарные акции и старается наладить отношения между бизнес-сообществами России и Афганистана. Что касается Татарстана, нам интересно было бы там закупать промышленную продукцию, грузовой транспорт, авто- и авиазапчасти, бытовую химию, медикаменты, электротехническое оборудование, продукцию нефтехимии и нефтепереработки, а также продукцию под маркой „Халяль“», — рассказал новый глава ассоциации на встрече с представителями Благотворительного патриотического фонда мусульман России.