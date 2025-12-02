Ассоциация юристов России проведет Всероссийский правовой диктант

С 3 по 12 декабря этого года состоится ежегодный Всероссийский правовой (юридический) диктант. Его организует Ассоциация юристов России.



Мероприятие окажется разделено на три блока: «базовый», «профессиональный» и «бизнес». Каждый блок будет включать 33 тестовых вопроса.

Принять участие в тестировании можно будет в любое время с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф.

Начиная с 2017 года на вопросы о российском законодательстве ответили почти 5 млн участников из 175 стран. В прошлом году диктант объединил более 1,3 млн человек, пожелавших проверить свои знания в области права.