Ассоциация юристов призвала хранить резервы России в «землях и кирпичах»

Российские резервы не стоит хранить в золоте или какой-либо валюте, включая юани, считает предправления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, куда безопаснее хранить их в «землях и кирпичах».

«Когда мы выбираем концепцию, в чем все-таки держать, в юанях там, в золоте, может быть, в этой ситуации лучше в землях и кирпичах держать резервы страны», – цитирует его выступление на Восточном экономическом форуме РИА Новости. России нужно строить дороги, развивать транспортное и воздушное производство, поэтому нужно сделать так, чтобы избежать «турбуленций и изменений» и не прогореть, подчеркнул он.

Особенно Груздев раскритиковал идею накоплению резервов в юанях. «Вот что вы с юанем будете делать? Если вы на этот юань купить не можете ничего. Китайский производитель не очень сильно то и готов заключать контракт с нашими импортерами в юанях. Это в первую очередь им не нужно. Они все равно ориентируются на китайский доллар», – заявил он, добавив, что с юанем могут возникнуть и при конвертации в другую валюту.

Напомним, после начала военной спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин, на Западе заморозили российские международные резервы – ЦБ оценил их в $ 300 млн.