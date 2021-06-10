АТОР попросила оперштаб открыть массовые направления зарубежного отдыха

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, возглавляющей федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, с просьбой ослабить ограничения на полеты за границу, объяснив эту инициативу нехваткой мест на отечественных курортах в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ограниченное количество мест на российских курортах не позволит многим гражданам выехать к морю, а значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год», – говорится в послании АТОР, направленном Голиковой.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Владимир Канторович считает, что послабление ограничений не только уменьшит количество недовольных туристов, но и может ускорить темпы вакцинации среди любителей заграничного отдыха.

На сегодняшний день туристические поездки возможны в 21 страну, однако авиасообщения со многими из них частично приостановлены, поэтому добраться туда сложно.

В то же время многие государства готовы принять туристов из России без двухнедельного карантина по приезде. В числе таких стран Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Тунис и другие.