Ассоциация рестораторов и отельеров РТ предложила ряд мер поддержки отрасли

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана разработала 15 предложений по поддержке отрасли в условиях санкций. Они были озвучены 16 марта на заседании с участием председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева и депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фарахова.

Среди них: