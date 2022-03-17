Ассоциация рестораторов и отельеров РТ предложила ряд мер поддержки отрасли
Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана разработала 15 предложений по поддержке отрасли в условиях санкций. Они были озвучены 16 марта на заседании с участием председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева и депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фарахова.
Среди них:
- Снятие действующего ограничения по режиму работы для предприятий общепита с 23 до 6 часов;
- Компенсация фонда оплаты труда (в размере МРОТ) по сотрудникам за март 2022 года;
- Выделение субсидий на приобретение дезинфицирующих средств;
- Субсидирование процентных ставок по действующим кредитам;
- Обнуление региональных налогов и страховых взносов за первый и второй квартал 2022-го;
- Субсидирование комиссии агрегаторам доставки готовой еды;
- Снижение аренды государственного и муниципального имущества на 50% на период с марта 2022 года;
- Пересмотр в сторону уменьшения тарифов на муниципальные услуги по вывозу снега и водоотведению;
- Рассмотрение возможности списать кредиты по программе «ФОТ 3.0» по аналогии с программой «ФОТ 2.0» при сохранении численности работников;
- Предоставление возможности участия в грантовых программах коммерческим организациям;
- Рассмотрение возможности снизить процентную ставку банков по эквайрингу;
- Создание штаба по вопросам регулирования цен для сферы услуг;
- Установление максимального лимита в 10% на повышение цен продукции, сделанной в Татарстане. Для этого нужно установить регулятора по ценообразованию поставщиков товаров и услуг с целью не допустить спекуляции и чрезмерного повышения цен;
- Рассмотрение возможности применения для общепита ОКВЭДа – группа 10 (производство).