Ассоциация рестораторов: 20% свободных вакансий есть почти в каждом ресторане Казани

Почти в каждом ресторане Казани и Татарстана имеется 20% свободных вакансий. Об этом во время пресс-тура в Международный колледж сервиса журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.



«Если говорить про обстановку в целом, то с поварами ситуация очень сложная. В каждом ресторане практически есть 20% свободных вакансий. Этот вопрос сегодня очень болезненный. Поэтому для нас студенты и выпускники являются таким ценным звеном. Мы готовы им помогать, чтобы они пришли в эту сферу. Мы готовы создавать комфортные условия, предоставить свободный график, если человек учится. Самое главное, чтобы рабочие руки были», – сказала собеседница представителей СМИ.



По словам Шарафутдиновой, проблема с дефицитом поваров возникла после прошлогоднего локдауна. «Когда кафе и рестораны были закрыты, мы увидели большой отток специалистов, потому что им нужно было кормить семьи, покрывать свои расходы. К сожалению, повара, уходя вроде бы на время в другие отрасли, поняли, что там тоже можно работать, есть доход, в какой-то степени он выше. Например, есть повара, которые ушли в строительную сферу и остались там, получают хорошую зарплату», – пояснила она.



«Работа повара нелегкая, а по зарплате, наверное, мы не могли конкурировать на рынке, потому что не повышаем цены для потребителей, а стоимость сырья серьезно выросла за это время. Мы увидели отток и невозврат в отрасль. Мы оказались уязвимы, и некоторые кафе и рестораны закрываются, ведь для людей важны стабильность, постоянный доход», – продолжила директор ассоциации.



Она добавила, что сфера общепита стала неинтересна, хотя зарплаты после локдауна выросли от 20% до 50%. «Мы готовы платить хорошим специалистам. Мы создаем для них условия в ущерб своей рентабельности, прибыли. Уже сейчас никто не говорит о зарабатывании, главное – сохранить предприятие, команду и дать возможность жителям Казани предоставить качественную продукцию», – заявила Шарафутдинова.



Она подчеркнула, что помощь в подготовке специалистов оказывает Международный колледж сервиса. «Учреждение готовит профессионалов для отрасли, и ребята показывают хорошие результаты. Я сегодня разговаривала со студентами, они готовы работать, а кто-то уже трудится в этой сфере», – заметила собеседница журналистов.



Образовательное учреждение работает в тесном контакте с предприятиями-работодателями. В частности, на сегодня договоры о сотрудничестве подписаны с более чем 130 предприятиями и организациями Татарстана.



Как рассказал шеф-повар казанских ресторанов, выпускник Международного колледжа сервиса Станислав Корнилов, он постоянно общается со студентами, для них организовывают дни открытых дверей. «Я сам провожу отбор специалистов, являюсь членом постоянной аттестационной комиссии при колледже. Выпускников и студентов приглашаем к нам на работу. Поскольку сейчас время сложное, специалистов не хватает, мы готовы брать и обучать, передавать свой опыт. Студенты приходят, мы их обучаем. В дальнейшем они остаются работать у нас или переходят в другие рестораны», – поделился он.



Мастер по обучению молодых поваров колледжа Евгений Сидоренко приехал в Казань из Праги, где работал в ресторанном сервисе. «Стараюсь передать свой опыт молодому поколению. Поваров не хватает, эти специалисты сегодня очень востребованы. Так как у нас колледж международный, то обучаем по мировым стандартам, по стандартам WorldSkills», – проинформировал он.

В колледже обучается около 1,1 тыс. студентов по таким направлениям, как повар, кондитер, пекарь, поварское и кондитерское дело, гостиничное дело, технология эстетических услуг, операционная деятельность в логистике, коммерция.



По словам директора колледжа Фариды Ковалевой, в образовательной организации также реализуется проект «50+», в рамках которого обучение могут пройти и татарстанцы старшего возраста. Например, получить навыки в эстетической косметологии.



«В эстетической косметологии много направлений. Это уход за лицом, за телом, многое другое. В этом и заключается сложность этой специальности. Мы выпускаем комплексных специалистов, которые могут все в косметологии. Самое интересное в этой профессии то, что можно быть самозанятым и работать для себя в любых условиях, хоть дома», – отметила она.

Ежегодный выпуск специалистов Международного колледжа сервиса составляет 250–300 человек со 100-процентным трудоустройством.

Фоторепортаж Владимира Васильева: