Ассоциация молодежных парламентов ПФО обсудила сохранение традиционных ценностей

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Ассоциация молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа обсудила сегодня на заседании в Ульяновске реализацию госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Обращаясь к участникам заседания, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев выразил уверенность, что в округе найдена хорошая форма взаимодействия руководителей региональных парламентов и молодых парламентариев.

Молодые парламентарии участвуют в работе по сохранению традиционных ценностей. Председатель Молодежного парламента при Госсовете Татарстана Дамир Нургалиев рассказал, что в этом году в республике начнут предоставлять гранты на проведение национальных свадеб. «Сумма гранта составит от 50 до 100 тыс. рублей. Я уверен, что такая помощь, тем более молодым семьям, позволит решить некоторые вопросы, которые могут появиться при заключении брака», – заметил общественник.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В свою очередь Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что привлекать молодежь важно не только к культурно-просветительским, но и спортивным проектам. В связи с этим он напомнил о существующей более пяти лет Школьной волейбольной лиге, которая объединяет примерно 36 тыс. учащихся общеобразовательных школ во всех районах республики.

«Важно отвлечь ребят от улицы, увлечь спортом. Это и воспитание, и физическая подготовка, и здоровье, и патриотизм, гордость за класс, школу, город или район. Нам хотелось бы, чтобы наш проект был поддержан в Приволжском округе», – подчеркнул политик.

Олег Машковцев поддержал идею Председателя Госсовета РТ, предложив обсудить этот вопрос на одном из окружных заседаний, посвященных развитию спорта в студенческой и школьной среде. Председатель Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов предложил проводить волейбольные игры во время традиционных окружных слетов сельской молодежи.

Молодые парламентарии Татарстана также подготовили ряд посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне масштабных проектов, в том числе совместно с Молпарламентом Луганской народной республики. Так, уже объявлен большой межрегиональный конкурс творческих работ «Наследники Победы. Защитники сегодня», который привлечет школьников и учащихся ссузов из Татарстана и подшефных республике городов ЛНР Лисичанск и Рубежное.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Конкурс проходит по шести номинациям. Это стихотворения, песни, рисунки и многое другое. Победители смогут рассчитывать на участие в парадах Победы, которые пройдут в Казани и Москве», – уточнил Нургалиев.

Помимо прочих, участниками заседания стали представители рабочей молодежи регионов Поволжья. От Татарстана были молодые специалисты КАЗ имени Горбунова: инженер-программист Дмитрий Бабушкин, ведущий экономист завода Анастасия Лисихина и инженер-технолог Николай Майстренко. На заседании круглого стола молодые люди смогли обменяться опытом по вопросам реализации мер поддержки работающей молодежи и кадровой политики в авиационной отрасли. Детально предложения молодых специалистов рассмотрят завтра на заседании Ассоциации законодателей ПФО в ходе обсуждения перспектив развития беспилотной авиации в регионах округа.

«На нашем заводе активно развиваются жилищные программы. К примеру, предприятие может покрыть первоначальный взнос порядка 2 млн. рублей, также выплачивается компенсация за найм жилья, около 12 тыс. рублей, бывает и больше, всё зависит от стажа работы. Иногородние могут проживать в гостиничном комплексе за счет завода, введен возврат по процентам ипотеки. Всё это уже практикуется и, по сравнению с другими авиационными заводами, Татарстан во многом шагнул вперед. Общение полезное, у коллег много чему можно поучиться», – поделился опытом Майстренко.

Завтра же законодатели Поволжья продолжат обсуждать укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.