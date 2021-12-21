Ассоциация издателей РТ подготовила обращение в Минцифры РФ с просьбой о поддержке

Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции Татарстана подготовила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву по вопросу поддержки. Об этом стало известно на заседании ассоциации.

В обращении представители ассоциации просят дополнить утвержденный постановлением Правительства РФ перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях пандемии Covid-19, еще несколькими пунктами.

Речь идет о таких видах экономической деятельности, как печатание газет, торговля розничными книгами, газетами и журналами в специализированных магазинах, издание книг, газет, журналов и периодических изданий, а также о деятельности в области теле- и радиовещания, сетевых изданий, информационных агентств.

«Эту позицию разделяют все средства массовой информации, издатели и распространители печатной продукции Татарстана, и они уверены, что предлагаемые изменения дадут положительный и необходимый социально-экономический эффект для стабильной работы СМИ в настоящее время», – говорится в обращении.

В следующем году ассоциация планирует продолжить работу с госорганами для принятия конкретных мер по развитию рынка распространения печатной продукции. В частности, предполагается обратиться к депутатам Госсовета РТ, Казгордумы и Госдумы с просьбой принять необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях.