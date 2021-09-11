Ассоциация фермеров РТ: Мы обеспечим население и картофелем, и луком, и другими овощами

Несмотря на трудный год для сельхозпроизводители Татарстана смогут обеспечить население продукцией. Об этом руководитель Ассоциации фермеров республики Камияр Байтемиров сказал в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Того, что мы произвели для внутреннего потребления республики, хватит. Возможно что-то чуть-чуть подкорректировать надо будет. Мы сравнивали урожайность не по зерну, а по овощной продукции. Да, есть уменьшение числа продукции, но волноваться здесь не стоит: мы обеспечим население и картофелем, и луком, и другими овощами», — сказал гость программы.

По его словам, нужно сохранить цены на продукты, которые были летом. Байтемиров подчеркнул, что сельхозпроизводители всегда ориентируются на покупательскую способность населения и стараются сдерживать рост цен на продукцию несмотря на затраты.

«Крестьяне — народ совестливый. Есть покупательская способность населения, есть доходы пенсионеров», — пояснил Байтемиров.

Он посетовал на то, что люди удивляются, когда поднимаются цены на сельхозпродукцию, но ничего не говорят, когда дорожают металл, стройматериалы и другие товары.